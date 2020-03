Estados Unidos cancelam emissões de vistos de entrada Os Estados Unidos suspenderam hoje as emissões de vistos comuns para todos os países, perante a crise sanitária causada pelo surto da doença covid-19, anunciou o Departamento de Estado. internacional Lusa internacional/estados-unidos-cancelam-emissoes-de-vistos-de_5e74d7779d64b9194ad518e4





"Todas os pedidos de vistos regulares ou vistos de imigração foram anulados", a partir de hoje, disse o Departamento de Estado, através da conta da rede social Twitter.

"Na medida do possível, embaixadas e consulados continuarão a emitir vistos de emergência", acrescenta a mensagem, prometendo retomar os restantes serviços "o mais depressa possível", mas sem fornecer uma data.

Washington já tinha anunciado a suspensão de vistos comuns para "muitos países" dois dias antes, mas a medida tornou-se agora generalizada.

Os Estados Unidos proibiram a entrada no seu território de estrangeiros vindos da maioria dos países europeus, encerram a fronteira com o Canadá hoje à noite e admitem limitar a circulação fronteiriça com o México.

Na conta de Twitter, o Departamento de Estado instou ainda todos os americanos a não saírem do país.

