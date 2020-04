Empréstimo do Banco Mundial permite a Cabo Verde comprar equipamento médico O financiamento de cinco milhões de dólares (4,6 milhões de euros) do Banco Mundial a Cabo Verde vai ser permitir reforçar a capacidade laboratorial e comprar máscaras cirúrgicas e luvas para combater a pandemia de covid-19. internacional Lusa internacional/emprestimo-do-banco-mundial-permite-a-cabo_5e8734df1a16c91991be76a2





Segundo o contrato de financiamento, aprovado quinta-feira em reunião do conselho de ministros de Cabo Verde, ao qual a Lusa teve hoje acesso, trata-se de um empréstimo que terá de ser obrigatoriamente utilizado até 31 de março de 2021 e pelo qual o Estado cabo-verdiano pagará uma taxa de juro máxima de 0,5%, com desembolsos de capital anuais, em junho e dezembro.

O empréstimo será feito através da Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA, na sigla em inglês), uma agência do Banco Mundial, e o contrato prevê que o financiamento visa a "implementação de atividades de prevenção, deteção e resposta" no âmbito do Plano Nacional de preparação e Resposta à Covid-19, lançado em março pelo governo cabo-verdiano.

Desde logo, o financiamento será utilizado na aquisição de material médico e não médico de emergência, como luvas, máscaras cirúrgicas, respiradores, equipamento de proteção dos olhos e batas de isolamento, bem como materiais de prevenção e controlo de infeções para os profissionais de saúde e estruturas de saúde.

Será feito ainda o reforço das capacidades dos laboratórios nas estruturas de saúde, com a aquisição de reagentes para testes à covid-19, bem como de equipamento de diagnóstico e de suporte de vida, além de camas hospitalares, instrumentos cirúrgicas e de veículos para operações de emergências.

Este financiamento, através da IDA, integra o programa de emergência de 14 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros) para os países em desenvolvimento, no âmbito da pandemia de covid-19.

Cabo Verde cumpre hoje o sexto dia, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas suspensas.

Cabo Verde regista seis casos confirmados de covid-19 no arquipélago, nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, além de um óbito. O último caso confirmado surgiu no passado sábado.

O atual estado de emergência em Cabo Verde vigora pelo menos até 17 de abril, estando o arquipélago fechado ainda a voos internacionais e à acostagem de navios, com exceção de cargueiros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 51 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 190.000 são considerados curados.

A pandemia de Covid-19 afeta já 50 dos 55 países e territórios africanos com mais de 7.000 infeções e 280 mortes, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). São Tomé e Príncipe permanece como o único país lusófono sem registo de infeção.

PVJ // PJA

Lusa/Fim