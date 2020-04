Emmanuel Macron propõe anulação "massiva" da dívida africana O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que é importante ajudar África a lutar contra a pandemia de covid-19 "de forma eficaz", mas especialmente "anular massivamente" a sua dívida. internacional Lusa internacional/emmanuel-macron-propoe-anulacao-massiva-da_5e94c748e0dd4731b826607c





"Estamos num momento de verdade que exige mais audácia, é um momento de refundação. Temos de saber ajudar os nossos vizinhos de África a lutar contra o vírus de forma eficaz, mas também ajudá-los no plano económico ao anular massivamente a sua dívida", afirmou o chefe de Estado numa mensagem transmitida esta noite na televisão francesa.

Emmanuel Macron lembrou que o país não ganhará sozinho ao coronavírus responsável pela covid-19 e disse que de Nova Iorque a Dakar, o Mundo "chora mortos do mesmo vírus".

"Se o nosso mundo se está a fragmentar, cabe-nos a nós construir, a partir de hoje, novas formas de solidariedade e de cooperação", acrescentou.

Este apelo surgiu depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, ter anunciado que França vai canalizar 1,2 mil milhões de euros de ajuda ao desenvolvimento para o setor da Saúde e acesso a alimentos em África.

O ministro tinha dito nessa altura que era também importante mobilizar os restantes países do G7 e do G20 para esta mobilização de solidariedade com o continente africano.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 400 mil são considerados curados.

Em África, há registo de 793 mortos num universo de mais de 14 mil casos em 52 países.

