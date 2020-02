Eleições autonómicas no País Basco espanhol antecipadas para 05 de abril As eleições no País Basco espanhol foram antecipadas para 05 de abril, cinco meses antes do final da legislatura, anunciou hoje o presidente do executivo regional ("lehendakari"), Inigo Urkullu. internacional Lusa internacional/eleicoes-autonomicas-no-pais-basco-espanhol_5e41810340d8a912bc61568d





O responsável regional explicou que o País Basco já está a viver num "ambiente eleitoral" e a antecipação da consulta irá "poupar" os bascos a mais cinco meses de campanha, o que tornaria "muito difícil" aprovar projectos que estão em preparação no parlamento regional.

Inigo Urkullu acrescentou que, desta forma, haverá um novo governo regional antes do verão, o que lhe permitirá avançar na discussão e aprovação do orçamento do próximo ano.

O líder regional reconheceu que a antecipação eleitoral também foi motivada pela "situação geral do Estado [espanhol]" e que a situação na Catalunha "poderia afetar o Governo espanhol e, por ricochete, as outras instituições" do Estado.

Inigo Urkullu chefia um governo minoritário de coligação entre o PNV (Partido Nacionalista Basco, centro-direita) e o PSE-EE (federação basca do PSOE -- Partido Socialista Operário Espanhol).

A comunidade autónoma do País Basco é uma das 17 comunidades em que a Espanha está dividida e está situada no nordeste do país.

Esta comunidade faz parte da região historicamente denominada País Basco, que inclui outra comunidade autónoma em Espanha, Navarra, e a região adjacente em França, que os nacionalistas bascos consideram como território cultural e linguístico do povo basco.

