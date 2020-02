Economistas do Banco Mundial defendem ajustamento "doloroso" em África para descer dívida Os economistas do Banco Mundial Francisco Carneiro e Wilfried A. Kouame defendem que os países da África subsaariana precisam de fazer um ajustamento "significativo e doloroso" para atingirem uma dívida pública consistente com uma notação de investimento. internacional Lusa internacional/economistas-do-banco-mundial-defendem_5e495fe240d8a912bc64298f





"Tal como é documentado nos nossos recentes relatórios, alguns países da África subsaariana podem almejar atingir um nível de dívida pública consistente com uma notação de investimento a longo prazo; nesse caso, o esforço orçamental requerido a curto prazo terá de ser mais significativo e doloroso, mas esse ajustamento orçamental vai garantir ganhos sustentáveis a longo prazo", defendem os economistas.

Num artigo de investigação publicado no blog do Banco Mundial, com o título 'Quanto devem os países da África subsaariana ajustar para abrandar o crescimento de dívida pública?', os economistas lembram a rápida e preocupante subida de dívida pública na última década nesta região para defender que "sem dor não há ganho" ('no pain, no gain', no original em inglês).