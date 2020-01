É necessário educar o mundo empresarial para Angola, diz embaixador britânica A embaixadora britânica em Angola, Jessica Hand, considera que muitos empresários têm uma visão distorcida do país e têm de ser "sensibilizados" para as reformas que estão em curso para aproveitarem as oportunidades de investimento. internacional Lusa internacional/e-necessario-educar-o-mundo-empresarial-para-_5e22c4a9a9699e1bdffc2f4e





Em entrevista à Lusa, antes da Cimeira de Investimento Reino Unido-África, que decorre segunda-feira em Londres, a diplomata sugere que o evento será "um bom momento para Angola apresentar em Londres estas oportunidades".

E defende que é preciso "sensibilizar" os investidores para que estes mudem a imagem que têm do país que continua a ser visto como "fechado" e com problemas associados à guerra e ao pós-guerra como as minas terrestres.