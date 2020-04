Duas centenas e meia de médicos cubanos chegam a Angola na sexta-feira A ministra da Saúde de Angola informou hoje, que 244 médicos cubanos chegam ao país na sexta-feira, para apoiar o combate contra o novo coronavírus, que já provocou dois mortos no país, em 19 casos positivos. internacional Lusa internacional/duas-centenas-e-meia-de-medicos-cubanos_5e8f5dc8fad628318b019ab9





Sílvia Lutucuta falava à imprensa no final da reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, que aprovou por unanimidade a renovação, por mais 15 dias o Estado de emergência.

A governante angolana, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, explicou que os médicos cubanos vão ser distribuídos pelos 164 municípios de Angola, e "não vão ficar apenas nos hospitais de referência".

A titular da pasta da Saúde de Angola realçou que as autoridades angolanas acharam, prudente trazer especialistas cubanos para apoiarem os angolanos na luta contra a Covid-19.

A Assembleia Nacional de Angola aprovou hoje por unanimidade a renovação, por mais 15 dias, a partir das zero horas do dia 11 de abril até à meia noite do dia 25 de abril, do Estado de emergência, face à pandemia da Covid-19, que já causou em Angola dois mortos, de um total de 19 casos positivos, dos quais dois recuperados.

A primeira fase do Estado de emergência iniciada a 27 de março passado termina às 23:59 de 11 de abril.

A Covid-19 provocou 572 mortos em África e há o registo de 11.400 casos em 52 países, enquanto 1.313 pessoas já recuperaram, de acordo com os mais recentes dados sobre a pandemia no continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 280 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

