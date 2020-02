Dois trabalhadores chineses em quarentena voluntária na ilha de São Vicente Dois trabalhadores chineses na ilha cabo-verdiana de São Vicente estão há 12 dias a cumprir uma quarentena voluntária para despistar qualquer presença do coronavírus, disse à Lusa o delegado de Saúde local, Elísio Silva. internacional Lusa internacional/dois-trabalhadores-chineses-em-quarentena_5e4bd2b9f0a7d51282a3ea6e





A legislação cabo-verdiana não prevê quarentenas compulsivas, pelo que estes dois trabalhadores, que chegaram este mês da China para um trabalho pontual no Mindelo, a segunda maior cidade de Cabo Verde, foram acompanhados pela delegacia de saúde e aceitaram um período de quarentena voluntária.

De acordo com Elísio Silva, estão num apartamento do Mindelo, com acompanhamento diário da delegacia de saúde, e o período de quarentena termina na quinta-feira, 20 de fevereiro.