Detidos seis pastores e três moto-táxistas na província angolana do Bié por "desobediência" -- polícia Pelo menos nove pessoas, seis pastores e três moto-taxistas, foram detidas na província angolana do Bié por crime de desobediência às medidas do estado de emergência, que entra hoje o quarto dia, devido à covid-19.





Segundo o porta-voz da polícia na província do Bié, José Daniel Capingãla, citado hoje pela imprensa local, os seis pastores foram detidos, no sábado, nos municípios do Cuito e Nharea, por realizarem cultos religiosos com aglomeração de mais de 35 fiéis.

Os líderes religiosos e os três moto-taxistas, detidos hoje no município do Andulo, por exercício contrário às indicações das autoridades, estão indiciados nos "crimes de desobediência".

Um decreto presidencial sobre o estado de emergência em Angola para conter a propagação do novo coronavírus, que teve início na sexta-feira passada e deve durar 15 dias prorrogáveis, proíbe a aglomeração de mais de 50 pessoas e o exercício de mototáxi.

Angola regista já duas mortes de pessoas infetadas pela covid-19 num total de sete casos positivos, conforme anunciou, do domingo, a ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta.

Os transportes coletivos públicos e privados devem apenas transportar no máximo "um terço de passageiros", em relação à sua capacidade, no âmbito do estado de emergência, que interdita também a circulação e permanência de pessoas na via pública.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

