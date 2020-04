Desce o número de pessoas em quarentena em Timor-Leste O número de pessoas em quarentena preventiva em Timor-Leste devido à covid-19 desceu para 918, a maior parte dos quais está em instalações preparadas pelo Governo, informaram hoje as autoridades. internacional Lusa internacional/desce-o-numero-de-pessoas-em-quarentena-em_5e8db00e79a1b71956c0b747





Em conferência de imprensa a diretora-geral da Prestação de Serviços de Saúde, Odete Viegas, disse que ao dia de hoje estão em confinamento obrigatório em instalações do Governo um total de 869 pessoas, a que se somam mais 49 em auto confinamento em casa.

Segundo referiu, o número de pessoas que já completaram o período de quarentena de 14 dias aumentou para 779.

"Nas últimas 24 horas não houve qualquer entrada de pessoas na quarentena", explicou.

No que toca a casos confirmados, Odete Viegas disse que Timor-Leste se mantém apenas com um confirmado, com 45 testes com resultado negativo e três pessoas consideradas suspeitas ainda à espera dos resultados.

Odete Viegas deixou apelos à população para que mantenha as medidas preventivas, tanto dentro dos locais de quarentena como entre os que já terminaram esse período de 14 dias.

"Aproveito a oportunidade para apelar a todos que estão em quarentena. Mantenham as regras de distanciamento social, para minimizar contacto, mantenham a higiene pessoal, evitem fumar ou beber e evitem stress para manter fortalecer o sistema imunitário", disse.

"Aos que saíram da quarentena mantenham essas medidas e caso sintam quaisquer sintomas, contactem por favor o número de emergência covid, no telefone 119 ou profissionais de saúde para acompanhamento da situação", disse.

A situação da covid-19 dominou hoje a reunião do Conselho de Ministros tendo o chefe do executivo, Taur Matan Ruak e os membros da Sala de Situação, do Centro Integrado de Gestão de Crises (CIFG), apresentado um "ponto da situação das atividades e da estratégia de prevenção e combate" à covid-19.

No encontro, e segundo comunicado do Governo, foram apresentados "quatro objetivos operacionais para manter ou reduzir o índice de propagação", incluindo a garantia de "quarentena adequada para todos os cidadãos que chegam a Timor-Leste e pessoas que tenham tido contacto com casos positivos de SAR-CoV-2".

A identificação de casos suspeitos, a realização de testes de laboratório e isolamento dos eventuais casos positivos são outros dos pontos operacionais.

As autoridades continuam igualmente na "preparação dos locais de isolamento e tratamento, ao nível da aquisição de equipamentos, medicamentos e instalações, e mobilização e formação de recursos humanos" e no reforço das medidas de contenção, como higiene pessoal, distanciamento social e físico e confinamento voluntário.

No encontro a equipa do CIGC explicou que entre 01 de março e 07 de abril, 1.726 pessoas foram alvo de vigilância, tendo sido instaladas 1.072 pessoas em confinamento obrigatório nos 29 locais de quarentena preparados pelo Governo e 654 pessoas em autoquarentena, nas suas casas.

Entre as prioridades a curto prazo, o Governo destaca a "preparação de novos espaços de confinamento obrigatório, a preparação de um hospital de campanha para isolamento e tratamento, em Tasitolu e a melhoria da capacidade do laboratório e a melhoria das condições dos locais de quarentena".

Na próxima sexta-feira, será apresentada a análise aos primeiros catorze dias da vigência do estado de emergência.

ASP // SB

Lusa/Fim