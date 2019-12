Crise energética, violência xenófoba e um mundial de râguebi numa África do Sul que ainda acredita no ANC

Uma crise energética a dois tempos, a violência xenófoba e a conquista do terceiro mundial de râguebi foram alguns dos principais destaques de 2019 na África do Sul, ano em que os sul-africanos mantiveram a confiança no Presidente.

