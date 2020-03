Contas públicas de Moçambique perdem na tributação de empresas mineiras - ONG

O Estado moçambicano e as empresas mineiras continuam a declarar receitas fiscais com discrepâncias, situação que demonstra perdas para as contas públicas, refere o Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não-governamental moçambicana.

internacional

Lusa

