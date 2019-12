Confronto entre civis e militares deixa um morto e dois feridos em Cabo Delgado Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas na sequência de confrontos entre populares e as Forças Armadas moçambicanas no distrito de Muidumbi, província de Cabo Delgado, disseram hoje à Lusa testemunhas. internacional Lusa internacional/confronto-entre-civis-e-militares-deixa-um_5df8a80cef78a37989143489





Os tumultos começaram por volta das 11:00h ( menos duas em Lisboa) de domingo, quando populares da aldeia sede do posto administrativo de Chitunda, no distrito de Muidumbi, decidiram expulsar uma posição militar no local, alegando que nada fazem para conter os ataques armados que se têm registado naquela região.

Com recurso a paus e outros objetos, os populares obrigaram os militares a abandonarem o local, destruindo suas tendas e, no confronto, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, disseram à Lusa testemunhas.