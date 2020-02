Condecorada associação que em 50 anos criou "um pedaço de Cabo Verde em Lisboa" O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, atribuiu a Medalha de Mérito à Associação Caboverdeana, reconhecendo o "contributo inestimável" e "esforço meritório" no apoio à comunidade imigrante do país, acabando por criar "um pedaço de Cabo Verde em Lisboa". internacional Lusa internacional/condecorada-associacao-que-em-50-anos-criou_5e4fc737979f2f128de7dbd3





A condecoração, aprovada pelo chefe de Estado em 19 de fevereiro e publicada em Boletim Oficial no dia seguinte, acontece nas vésperas de Jorge Carlos Fonseca participar, sábado, em Lisboa, juntamente com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, numa gala de comemoração do 50.º aniversário daquela organização emblemática da cultura cabo-verdiana em Portugal.

No texto da condecoração com a Primeira Classe da Medalha de Mérito do país, cujo decreto presidencial a Lusa consultou hoje, o chefe de Estado sublinha o trabalho desenvolvido pela Associação Caboverdeana também na divulgação, promoção, construção e afirmação "da cultura e dos valores" de Cabo Verde junto da comunidade cabo-verdiana em Portugal, durante meio século.