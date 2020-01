Compras no mercado e corte de cabelo, uma manhã presidencial em Maputo Ao chegar a Maputo, o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, fez vida de moçambicano: foi às compras no mercado, cortou o cabelo, engraxou os sapatos na rua e deu corda à conversa num café da baixa. internacional Lusa internacional/compras-no-mercado-e-corte-de-cabelo-uma_5e1c759c2713b21bf0655cd0





O facto de um chefe de Estado circular pelas ruas como qualquer outra pessoa é desconcertante para os moçambicanos que com ele se cruzam e o reconhecem.

"Gostei do Presidente. É um Presidente muito humilde", disse Pedro António, vendedor de fruta no Mercado Central de Maputo, seduzido há quatro anos pela proximidade de Marcelo, durante a última visita do Presidente português a Moçambique.