Cinco mortos e 20 mil desalojados devido a cheias na capital indonésia Pelo menos cinco pessoas morreram, três estão desaparecidas e mais de 20 mil ficaram desalojadas devido às cheias que nos últimos dias ocorreram na capital indonésia e nos arredores, provocadas por fortes chuvas. internacional Lusa internacional/cinco-mortos-e-20-mil-desalojados-devido-a_5e565f2d84a13912995ff05f





A agência nacional de gestão de desastres naturais deu hoje conta do balanço provisório das inundações que, em algumas zonas, chegaram a mais de um metro e meio de altura.

Mais de 75 mil pessoas e 22 mil casas foram afetadas pelas cheias, segundo o porta-voz da agência, Agus Wibowo.

Chuvas intensas causaram igualmente inundações noutras zonas da ilha de Java, nomeadamente Bekasi, Karawang e Subang, no leste da ilha, com milhares de pessoas deslocadas das suas casas.

Na capital houve cheias em mais de 200 locais com a água do rio Ciliwung a inundar vários locais, incluindo no centro histórico da capital.

A chuva afetou o fornecimento elétrico a vários locais da capital.

No início do ano mais de 60 pessoas morreram devido a cheias que afetaram a capital, as maiores em mais de uma década.

