Ciclones em Moçambique mostraram fragilidade do país O impacto dos ciclones Idai e Kenneth que atingiram Moçambique e mataram quase 700 pessoas mostraram as fragilidades das infraestruturas de um dos poucos países do mundo que enfrentam os fenómenos climáticos mais extremos. internacional Lusa internacional/ciclones-em-mocambique-mostraram-fragilidade-_5df9f39ae3e30e79ac5ed784





Nunca Moçambique tinha sido atingido por dois ciclones de tão elevado grau de destruição na mesma época chuvosa, que se inicia em novembro e vai até abril do ano seguinte - de tal forma que ainda não está recuperado.

No verão do hemisfério sul, o país apresenta zonas de seca extrema, a costa tem sinais de erosão muito acentuada e é ponto de passagem dos ciclones do oceano Índico.