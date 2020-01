Chuva desaloja mais de 3.000 famílias na província angolana do Moxico Pelo menos 3.482 famílias ficaram desalojadas na província angolana do Moxico, leste do país, entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, em consequência das chuvas que destruíram mais de 3.000 residências precárias, segundo dados oficiais. internacional Lusa internacional/chuva-desaloja-mais-de-3-000-familias-na_5e283b6bab112512a5a60289





A situação, conforme noticia hoje a agência angolana Angop, foi relatada pelo governador do Moxico, Gonçalves Muandumba, referindo que as populações que vivem nas zonas ribeirinhas dos municípios do Alto Zambeze e Cameia foram as mais afetadas.

Muandumba, que falava no final da primeira sessão extraordinária do governo da província, pediu também a solidariedade de igrejas outros membros da sociedade civil para com as vítimas, cuja maioria procurou abrigo em igrejas e em casa de familiares.