China regista oito novos casos, número mais baixo desde que há registo A China registou hoje oito novos casos de infeção pelo Covid-19, o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro, numa altura em que outros países lidam com novos focos do surto. internacional Lusa internacional/china-regista-oito-novos-casos-numero-mais_5e6b45c48ca77d196797342b





Até à meia-noite de quinta-feira (16:00 horas de quarta-feira, em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu para 3.176, após terem sido contabilizadas mais sete vítimas fatais. No total, o país soma 80.813 infetados.

A Comissão Nacional de Saúde informou que até à data 64.111 pessoas receberam alta após terem superado a doença.

Seis mortes ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia, onde surgiram também cinco dos oito novos casos detetados a nível nacional.

Esses oito casos foram detetados na capital de Hubei, a cidade de Wuhan, de onde o vírus começou a propagar-se, e sob quarentena desde 23 de janeiro passado.

No total, Hubei soma 3.062 mortes e 67.786 casos de infeção.

Nas últimas 24 horas, foram detetados três casos "importados".

Segundo dados oficiais, 678.088 pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados foram monitorizadas clinicamente desde o início do surto, entre as quais 12.161 ainda estão sob observação.

Uma das prioridades das autoridades chinesas é agora "protegerem-se contra a importação" de infeções de outros países, à medida que Itália, Irão ou Coreia do Sul lidam com um rápido aumento no número de infetados.

O surto de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos, entre mais de 131 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

