China regista cinco mortes e 45 novos casos A China registou cinco mortes e 45 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades. internacional Lusa internacional/china-regista-cinco-mortes-e-45-novos-casos_5e8080e01a16c91991bbf32d





A Comissão de Saúde da China indicou todas as mortes ocorreram na província de Hubei, onde o vírus foi detetado em dezembro.

Até às 00:00 (16:00 de sexta-feira em Lisboa), as autoridades identificaram 45 novos casos, dos quais 44 importados, ou seja, diagnosticados em pessoas provenientes do estrangeiro, acrescentou.

Com estes novos dados, o número de mortes na China subiu para 3.300 e o número de infetados para 81.439, desde o início do surto do coronavírus (SARS-CoV-2) em dezembro.

As autoridades disseram que 477 pessoas tiveram alta hospitalar, o que eleva a 75.448 o número total de doentes que recuperaram da doença.

Para impedir uma segunda vaga de contágios, o Governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China no país e decidiu suspender temporariamente a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo quem possui visto de negócios ou de estudo, ou autorização de residência por motivos de trabalho ou de reunião familiar.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

EJ // EJ

Lusa/Fim