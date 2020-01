China condena decisão norte-americana de rejeitar visto a MNE iraniano A China condenou hoje os Estados Unidos por terem rejeitado a emissão de um visto de entrada ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, que ia participar em reuniões na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. internacional Lusa internacional/china-condena-decisao-norte-americana-de_5e14737fb467e01be6fdd62a





O porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang disse em Pequim que os EUA têm a "obrigação internacional" de emitir vistos para reuniões na ONU.

Zarif revelou hoje que o visto lhe foi recusado e acusou as autoridades dos EUA de "temerem que alguém vá até lá e conte a verdade ao povo norte-americano".

Geng Shuang disse que a China está "muito preocupada" com a situação no Médio Oriente e pediu aos EUA que não abusem do uso da força.

A tensão entre Teerão e Washington aumentou na sequência da morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Qassem Soleimani, num ataque executado em Bagdad, na sexta-feira passada, e ordenado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas - Rússia, França, Reino Unido, China e EUA - mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares.

Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.

