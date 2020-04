Câmara baixa do parlamento italiano questiona hoje o Governo italiano O governo italiano, liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, comparece hoje na câmara baixa do parlamento para uma sessão de perguntas a pretexto da pandemia de covid-19, que já provocou mais de 17 mil mortos no país. internacional Lusa internacional/camara-baixa-do-parlamento-italiano-questiona_5e8d5986b06c74195b2b6eff





O país superou terça-feira as 17 mil mortes por causa do novo coronavírus, com o registo de 604 óbitos nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades italianas, destacando que o número de contágios e de pessoas hospitalizadas está em decréscimo.

Com a atualização dos dados, Itália, um dos países mais afetados pela pandemia da covid-19, totaliza 17.127 vítimas mortais desde o início da crise.

A Proteção Civil italiana destacou que o número diário de mortes foi menor do que no dia anterior (na segunda-feira tinham sido contabilizados 636 óbitos num dia).

Em termos globais, desde o diagnóstico do primeiro caso de covid-19 de contaminação interna no país, em fevereiro, Itália contabiliza 135.586 casos, mais 3.039 em comparação com segunda-feira, número que indica que a tendência de um ligeiro abrandamento na propagação do vírus mantém-se.

Neste momento, os casos positivos ativos de infeção em Itália são 94.067, anunciou a mesma fonte.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, mais de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados segunda-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 13.798 mortos, entre 140.510 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos, com 11.830 mortos, são o que contabiliza mais infetados (378.289).

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 81.740 casos e regista 3.331 mortes. As autoridades chinesas anunciaram hoje 32 novos casos, todos oriundos do exterior.

Além de Itália, Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 10.328 mortos (78.167 casos), Reino Unido, 6.159 mortos (55.242 casos), Irão, com 3.603 mortos (58.226 casos), e Alemanha, com 1.607 mortes (99.225 casos).

O número de mortes devido à covid-19 em África subiu para 487, num universo 10.075 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.

