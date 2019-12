Cães britânicos viram estrelas do Twitter num clássico das eleições Vestidos de Pai Natal, com chifres de rena ou ao natural, os cães de milhares de britânicos acompanharam os donos às urnas e tornaram-se estrelas no Twitter, naquele que é já um clássico das eleições no Reino Unido. internacional Lusa internacional/caes-britanicos-viram-estrelas-do-twitter-num_5df28efe0ec193799ae6da97





O primeiro-ministro, Boris Johnson, foi um dos primeiros famosos a participar na tendência hoje de manhã, ao levar o seu cão, Dilyn, para votar e partilhando a sua fotografia na rede social com o 'hasthag' #DogsAtPollingStations.

O presidente da Câmara da capital, Sadiq Khan, divulgou depois um vídeo de si próprio com o seu cão numa assembleia de voto para apelar à participação dos eleitores nestas legislativas antecipadas.

A meio da tarde, eram dezenas de milhares as fotografias de cães à espera dos donos à porta das assembleias de voto em #dogsatpollingstations e o 'hashtag', ilustrado com um 'emoji' de um cão com as cores da bandeira britânica, estava no segundo lugar das tendências do Twitter UK.

"A Mabel já tem 84 anos e ainda não é 'Tory'. Sejam como a Mabel", escreveu um eleitor na legenda da fotografia da sua cadela, enquanto outra utilizadora lia os pensamentos do seu cachorro: "Nas minhas segundas eleições gerais apesar de só ter três anos! Não admira que tenha chorado quando a mamã entrou lá dentro".

Apesar do dia chuvoso, milhares de cães britânicos cumpriram assim uma tradição que já dura há várias eleições e que já abrange outras espécies.

Sob o 'hasthag' #catsatpollingstations, muitos eleitores exibem os seus gatos enquanto votam e muitos outros fotografam felinos não acompanhados que avistam perto das assembleias de voto.

O candidato liberal democrata Ed Davey publicou uma fotografia do seu porquinho-da-índia e no Twitter podem ver-se pelo menos um guaxinim e duas renas.

Num outro 'tweet' que se tornou hoje viral, a ministra sombra do interior, Diane Abbott, aparece com dois sapatos esquerdos de pares diferentes enquanto apela ao voto juntamente com a candidata trabalhista a Hackney South and Shoreditch, Meg Hillier.

O 'tweet', entretanto apagado, motivou uma série de comentários jocosos na rede social.

"Claramente não é uma pessoa matinal. Não só usa dois sapatos diferentes, como usa dois sapatos esquerdos!", escreveu um utilizador.

O Reino Unido está hoje a realizar eleições legislativas antecipadas, convocadas pelo Governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento sobre o processo de saída do país da União Europeia (UE).

