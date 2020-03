Cabo Verde regista primeiro caso na cidade da Praia As autoridades cabo-verdianas registam quatro casos de covid-19 no arquipélago, um dos quais confirmado nas últimas horas na cidade da Praia, um cidadão cabo-verdiano que regressou de França num voo através de Lisboa. internacional Lusa internacional/cabo-verde-regista-primeiro-caso-na-cidade-da_5e7b45bcb0d677194ca2a4ec





Em conferência de imprensa realizada hoje, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário explicou tratar-se do primeiro caso na capital cabo-verdiana, um cidadão nacional de 43 anos, residente na Praia e que regressou no dia 18 ao país.

Os restantes três casos de covid-19 foram registados na ilha da Boa Vista, todos turistas estrangeiros, um dos quais, um cidadão inglês de 62 anos, acabou por morrer.

Permanecem internados no centro de saúde da Boa Vista, ilha que se encontra em quarentena, um turista inglês e outra dos Países Baixos. Esta última, segundo Arlindo do Rosário, inspira cuidados e deverá ser transportada para os Países Baixos ainda hoje.

