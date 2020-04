Cabo Verde reforça abastecimento de água com chafarizes amovíveis Cabo Verde vai investir 400 mil euros no reforço do abastecimento de água na ilha de Santiago face à seca prolongada, recorrendo a chafarizes amovíveis e autotanques, no âmbito das medidas contra a pandemia da covid-19. internacional Lusa internacional/cabo-verde-reforca-abastecimento-de-agua-com-_5e983bc8d650170a0e2cdcde





O investimento, aprovado em resolução de Conselho de Ministros publicada na quarta-feira, à qual a Lusa teve hoje acesso, é justificado pela necessidade de "medidas extraordinários e urgentes de reforço da distribuição de água fora da rede nas zonas rurais da ilha de Santiago", que concentra mais de metade (56%) da população do país.

"De forma a colmatar a penúria de água potável por que passa a população na decorrência da seca prolongada e satisfazer as exigências acrescidas de higiene individual e coletiva, no quadro da luta contra a pandemia do novo coronavírus -- a covid-19", lê-se na resolução.