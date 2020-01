Cabo Verde muda serviços públicos para poupar 270 mil euros em rendas na Praia O Governo cabo-verdiano vai transferir vários serviços públicos atualmente a funcionar em edifícios arrendados na cidade da Praia para espaços que pertencem ao Estado, esperando poupar anualmente 30 milhões de escudos (270.000 euros) em rendas. internacional Lusa internacional/cabo-verde-muda-servicos-publicos-para-poupar_5e186854d1023a1c08d10619





A medida consta de uma resolução de 08 de janeiro, do Conselho de Ministros, à qual a Lusa teve hoje acesso, que autoriza os ministérios das Finanças e das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação a realizarem despesas para remodelar os edifícios do Estado para receberem as novas funções e serviços.

A resolução refere que existem vários serviços da Administração Pública que atualmente se encontram instalados em imóveis propriedade de particulares, "implicando o pagamento de avultadas rendas mensais". Face a isto, a Direção-Geral do Património e de Contratação Pública traçou o objetivo de "redução dos custos de arrendamento dos serviços mediante a realocação" em imóveis do Estado.