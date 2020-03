Cabo Verde garante apoio médico e psicológico às pessoas em quarentena em hotéis O diretor nacional de Saúde cabo-verdiano, Artur Correia, garantiu hoje que as pessoas que estão em quarentena nos hotéis do país estão a ter apoio médico e a partir de segunda-feira vão ter acesso a consulta de psicologia. internacional Lusa internacional/cabo-verde-garante-apoio-medico-e-psicologico_5e81d26e07faa71951666ecd





"Hoje visitei um dos hotéis onde as pessoas estão de quarentena e saí de lá muito satisfeito porque estão a cumprir na íntegra as recomendações. Todos estão nos respetivos quartos, a alimentação é servida em embalagens descartáveis e também há presença de profissionais de saúde para dar algum apoio, quer médico quer psicológico", disse.

O diretor nacional de Saúde avançou essa informação, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o balanço diário da situação do coronavírus no país, garantindo que em todos os hotéis as pessoas estão a ser seguidas presencialmente por um ou dois profissionais de saúde, para além da linha verde (800 11 12), atendida por enfermeiros.