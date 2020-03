Cabo Verde confirma mais dois casos da doença covid-19 na ilha da Boa Vista O ministro da Saúde cabo-verdiano confirmou hoje mais dois casos da covid-19 na Boa Vista, que se somam ao primeiro caso confirmado, na quinta-feira, de um turista inglês, também naquela ilha, colocando um segundo hotel em quarentena. internacional Lusa internacional/cabo-verde-confirma-mais-dois-casos-da-doenca_5e760ebb8ca77d19679b54f2





Em conferência de imprensa realizada esta manhã na cidade da Praia, o ministro Arlindo do Rosário explicou que uma das amostras que confirmou a presença do novo coronavírus é "um contactante" do primeiro caso, o turista inglês de 62 anos.

O segundo caso positivo confirmado hoje é de uma turista dos Países Baixos, num outro hotel da Boa Vista, que também já foi colocado em quarentena, segundo o governante.

"Significa que neste momento termos três casos confirmados na Boa Vista", afirmou o ministro, garantindo que todos apresentam um "bom" estado clínico.

Os casos da covid-19 em Cabo Verde continuam a confinados à ilha da Boa Vista, que se encontra em quarentena, sem ligações aéreas ou marítimas ao restante arquipélago.

O novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo e foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

