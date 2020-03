Cabo Verde antecipa início das férias da Páscoa para 23 de março As férias escolares do período da Páscoa serão antecipadas em todas as escolas de Cabo Verde, iniciando-se já em 23 de março, como medida de contenção face à pandemia de Covid-19, conforme resolução do Conselho de Ministros publicada hoje. internacional Lusa internacional/cabo-verde-antecipa-inicio-das-ferias-da_5e7250bd23994a197a21266a





"São antecipadas as férias escolares em todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar, básico e secundário, com efeitos a partir do dia 23 de março, inclusive", lê-se na resolução do conselho de ministros, publicada hoje em Boletim Oficial.

Acrescenta que as aulas regulares nestes estabelecimentos de ensino serão retomadas em 13 de abril, contudo, "sem prejuízo" de a decisão ser reavaliada, "podendo ser prorrogada ou não, conforme evolução do Covid-19".

Cabo Verde não registou até ao momento qualquer caso de Covid-19, mas o Governo declarou a situação de contingência para todo o território nacional, por 30 dias, de forma preventiva e para mobilizar meios.

Também ficam proibidos voos provenientes de 26 países a partir de quinta-feira, bem como a acostagem de navios de cruzeiro ou veleiros, o que na prática representará o isolamento do país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

