Cabo Verde Airlines suspende voos para cidade brasileira de Porto Alegre A Cabo Verde Airlines vai suspender a partir de segunda-feira, por tempo indeterminado, a ligação entre a ilha do Sal e Porto Alegre, no Brasil, que tinha inaugurado em dezembro, face à evolução da pandemia de Covid-19.





Em comunicado divulgado hoje, a companhia, liderada desde março de 2019 por investidores islandeses, refere que "devido aos níveis alarmantes de disseminação e severidade" da pandemia de Covid-19, provocada por um novo coronavírus, "muitos países estão a impor proibições temporárias a viagens de entradas e saídas" de Estados "com grande número de infeções".

"A Cabo Verde Airlines irá suspender a rota Ilha do Sal -- Porto Alegre -- Ilha do Sal com efeitos a partir de 16 de março de 2020 e por período indeterminado. A Cabo Verde Airlines providenciará reembolso total aos clientes para todos os bilhetes vendidos para esta rota", afirma a companhia, em comunicado.