Bolsa de Milão abre a cair 3,5% depois de surto no país

A bolsa de Milão abriu hoje a cair 3,5%, na sequência do surto do coronavírus no norte de Itália, que até ao momento já provocou 185 infetados e quatro mortos.

