Bispos católicos suspendem missas, confissões e catequese em Cabo Verde Os bispos católicos de Cabo Verde anunciaram hoje a suspensão provisória da realização de missas, confissões e da catequese, como medida preventiva de proteção contra a pandemia de Covid-19.





"Nós, bispos de Cabo Verde, tendo em conta a atual situação da pandemia causada pelo novo coronavírus que provoca a Covid-19, em sintonia com medidas restritivas tomadas pelo Governo e a bem da saúde pública, determinamos a suspensão provisória de todas as celebrações e outras atividades religiosas com ajuntamento significativo de pessoas", lê-se no comunicado divulgado hoje.

No comunicado assinado pelos bispos da Praia (ilha de Santiago), Arlindo Furtado, e do Mindelo (ilha de São Vicente), Ildo Fortes, é feito ainda o apelo aos fiéis para a "colaboração responsável e ativa com as autoridades".