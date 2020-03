Binter já investiu 13 MEuro em Cabo Verde e admite voar para a Guiné-Bissau A espanhola Binter divulgou hoje que já investiu 13 milhões de euros nas ligações aéreas cabo-verdianas, com a agora designada Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), admitindo alargar as ligações do arquipélago à Guiné-Bissau e Senegal. internacional Lusa internacional/binter-ja-investiu-13-meuro-em-cabo-verde-e_5e66311b23994a197a1c86fd





Em entrevista à agência Lusa, o diretor-geral da TICV, a nova designação adotada pela até agora Binter Cabo Verde, explicou que a companhia aérea formou a empresa cabo-verdiana em 2015 e emprega atualmente 140 pessoas.

Segundo Luís Quinta, do investimento de cerca de 13 milhões de euros em Cabo Verde, a companhia não recebeu "um único incentivo [do Estado] em qualquer forma que fosse". A companhia, que desde a semana passada começou a apresentar a nova imagem e designação (TICV), assegura as ligações aéreas entre sete ilhas de Cabo Verde, sendo atualmente o único operador no país.