Banco Mundial dá cinco milhões a Cabo Verde O Banco Mundial (BM) vai dar 5 milhões de dólares a Cabo Verde para combater a propagação da pandemia da covid-19, no âmbito do programa de emergência de 14 mil milhões de dólares para os países em desenvolvimento.





"O Projeto de Resposta de Emergência à covid-19 vai melhorar o plano nacional desenvolvido pelo Governo e focar-se no aumento e fortalecimento de todos os aspetos da prevenção, preparação e resposta", lê-se num comunicado distribuído em Washington, no qual se explica que os fundos são atribuídos pela Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA, na sigla em inglês), uma agência do BM.

"O programa vai definir as prioridades a nível central e descentralizado e identificar os papéis e as responsabilidades para a Equipa Técnica de Intervenção Rápida", afirma-se.