Banco Africano de Desenvolvimento e governo britânico financiam infraestruturas O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, anunciou hoje em Londres uma parceria de financiamento de infraestruturas de 80 milhões de dólares (72 milhões de euros) com o Governo britânico.





"A questão do risco na África é exagerada. O risco de prejuízo é menor do que na América Latina. No entanto, os fundos não estão a ser canalizados para a África. Há oito bilhões de dólares (7,2 bilhões de euros) em ativos sob gestão em Londres, mas apenas 1% é investido na África", lamentou, durante a primeira Cimeira de Investimento Reino Unido-África.

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento instou os investidores britânicos a olharem para a África, onde o Reino Unido pretende aumentar os interesses económicos.