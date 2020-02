BAD aponta diversificação económica em Moçambique como principal desafio do novo Governo O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) apontou hoje a diversificação económica como um dos principais desafios para o novo Governo em Moçambique, alertando para os riscos da concentração da economia no setor do gás. internacional Lusa internacional/bad-aponta-diversificacao-economica-em_5e4be5b95002c3127d44277b





"A diversificação da economia é um grande desafio. Temos a lição de outros países do mundo e sabemos que, sem investimentos noutros setores, o grande risco é acabar com uma economia que esteja só virada para o setor do gás", disse o diretor do BAD em Moçambique, Pietro Toigo.

Aquele responsável falava à imprensa momentos após uma reunião com o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, em Maputo.