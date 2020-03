Autoridades da Guiné-Bissau atentas aos "gulosos" que aumentam os preços As autoridades da Guiné-Bissau disseram hoje estar atentas aos "gulosos" que aumentam os preços dos bens essenciais, depois de na quarta-feira vários produtos de necessidade básica e alimentares terem passado a ser vendidos mais caros no país. internacional Lusa internacional/autoridades-da-guine-bissau-atentas-aos_5e73d6a6dcab6f199a303d6a





"A especulação é um atentado daquilo que nós chamamos os gulosos. O guloso mesmo que tenha milhões é sempre guloso e quer mais", afirmou Mamadu Serifo Jaquité, ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Governo de Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro pelo autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

As autoridades guineenses anunciaram na quarta-feira um conjunto de medidas de prevenção contra o novo coronavírus, Covid-19, incluindo o encerramento de fronteiras e de escolas e de espaços comerciais não essenciais, bem como de outros locais onde possa haver aglomeração de pessoas, como restaurantes, bares e discotecas.

Apenas podem ficar abertos supermercados e estabelecimentos que vendam produtos de necessidade básica e alimentares e farmácias.

Na sequência da decisão do Governo, os preços de produtos como o arroz, base alimentar dos guineenses, óleo, açúcar e sabão aumentaram nos mercados, que também foram encerrados a nível nacional.

"O Estado, na sua qualidade de regulador, estará presente para regular a execução do preço dos produtos no mercado. Existem normas. Estaremos atentos à verificação daquele teto estabelecido sobre os produtos e se for detetado alguém a infringir as regras, existem normas sancionatórias para cada caso", salientou Mamadu Serifo Jaquité.

Nas declarações aos jornalistas, Mamadu Serifo Jaquité lembrou aos guineenses que a Guiné-Bissau tem muitas debilidades e que foi preciso impor aquelas medidas.

"A Guiné-Bissau conhece perfeitamente bem quais são as suas dificuldades sanitárias e não podemos esperar pelos casos para começar a prevenção. O Governo ouviu o alerta da Organização Mundial de Saúde e pela sua importância e responsabilidade foi preciso, no quadro da Constituição, tomar medidas", salientou.

As autoridades guineenses têm tentado sensibilizar a população para a importância da prevenção, nomeadamente da lavagem das mãos, do Covid-19.

Na Guiné-Bissau ainda não foi registado qualquer caso, mas nos países vizinhos, no Senegal e na Guiné-Conacri, há casos de Covid-19, bem como nos países onde residem as maiores comunidades emigrantes de guineense, nomeadamente Portugal, Inglaterra, França, Espanha e Itália.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

MSE // JH

Lusa/Fim