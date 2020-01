Austrália lança tubérculos de helicópteros para alimentar animais selvagens A Austrália está a lançar de helicóptero milhares de quilos de tubérculos para alimentar animais famintos em resultado da destruição do seu habitat pelos incêndios que destroem o país desde setembro do ano passado. internacional Lusa internacional/australia-lanca-tuberculos-de-helicopteros_5e1c48f9281deb1beb14fa3c





"O fornecimento de alimentos suplementares é uma das principais estratégias que estamos a utilizar para promover a sobrevivência e a recuperação de espécies ameaçadas, como o canguru", disse Matt Kean, secretário do Meio Ambiente do Estado de Nova Gales do Sul, em comunicado.

Na última semana, o governo de Nova Gales do Sul começou a usar helicópteros para lançar mais de duas toneladas de cenouras e batatas-doces em diferentes pontos em que habita o Wallaby, uma espécie de marsupial endémica do sudeste da Austrália.

"As avaliações iniciais indicam que o habitat de várias populações importantes de cangurus foi destruído pelos incêndios florestais recentes. Os cangurus costumam sobreviver a incêndios, mas permanecem abandonados e com pouco alimento natural, já que o fogo destrói a vegetação", explicou Kean.

Além disso, o governo de Nova Gales do Sul está a instalar câmeras para observar o consumo destes alimentos pelos animais.

Desde que começaram, no passado mês de setembro, os incêndios na Austrália devastaram uma área de mais de oito milhões de hectares, o equivalente à área da Irlanda, provocaram a morte a 27 pessoas e estima-se que tenham matado até mil milhões de animais selvagens.

