Aumenta para 259 número de mortos na China O número de vítimas mortais devido ao novo coronavírus, detetado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, aumentou hoje para 259, anunciaram as autoridades de Pequim. internacional Lusa internacional/aumenta-para-259-numero-de-mortos-na-china_5e34cef6f0a7d512829b76b5





Segundo a Associated Press, o número de pessoas infetadas subiu para 11.791.

Este surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

