Ataque do Boko Haram matou pelo menos 92 militares no Chade - Presidente

O ataque do grupo extremista Boko Haram ocorrido no Chade no início da semana matou pelo menos 92 militares, disse hoje o Presidente chadiano, sobre o ataque mais mortífero até agora realizado contra as forças daquele país africano.

Lusa

