Associação de Magistrados do Ministério Público empossa hoje dirigente em Maputo A Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público (AMMMP), conhecida por intervenções públicas em que denuncia ameaças aos seus membros, empossa hoje os novos órgãos de direção.





Eduardo Sumana, magistrado do Ministério Público afeto ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, foi reconduzido no cargo de presidente da associação por um mandato de cinco anos.

A associação privada e sem fins lucrativos foi constituída em 2007, com sede em Maputo e representação em todas as restantes 10 províncias do país.