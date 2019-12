Associação angolana queixa-se de violência contra homossexualidade na adolescência

A Associação Íris Angola, única associação LGBT angolana, queixou-se hoje que persistem no país a "discriminação, barreiras no ensino e violência contra a homossexualidade na adolescência", aplaudindo, no entanto, a despenalização da homossexualidade no novo Código Penal.

Lusa

