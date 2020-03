Arábia Saudita tenta organizar um G20 virtual extraordinário A Arábia Saudita apelou hoje à organização, na próxima semana, de uma cimeira "virtual" do G20, que integra as 20 principais potências económicas mundiais, dedicada à luta contra a pandemia do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/arabia-saudita-tenta-organizar-um-g20-virtual_5e7245dd1a16c91991b66bf6





"A presidência saudita do G20 comunica com os países do G20 para convocar uma cimeira virtual extraordinária (...) na próxima semana para avançar com uma resposta coordenada à pandemia de Covid-19 e às suas consequências económicas", anunciaram as autoridades de Riade, num comunicado.

"Os dirigentes do G20 apresentarão um conjunto coordenado de políticas para proteger as pessoas e proteger a economia mundial", asseguraram.

O anúncio ocorre após uma reunião em Riade, no final de fevereiro, dos ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais dos países do G20, durante a qual foram expressas preocupações em relação à epidemia e às suas implicações económicas.

Desde então, as Bolsas em todo o mundo sofreram fortes quedas e os preços do petróleo caíram significativamente, relançando os receios de uma crise generalizada e suscitando críticas à inação do G20.

"Acho estranho, num momento em que são os países emergentes da Ásia que criam o problema (...), que o G20, que reúne todas as economias sistémicas do mundo, não seja mobilizado", lamentou na segunda-feira Jean-Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"Encaro-o (...) como uma anomalia na atual situação", adiantou.

Para Iann Bremmer, fundador do centro de reflexão Eurásia Group, "o G20 está a 'perder o comboio'".

A maioria dos analistas financeiros concordam que o novo coronavírus pode fazer cair o crescimento global numa recessão, ou seja, dois trimestres consecutivos de desaceleração económica.

Os Estados Unidos e o Reino Unido já anunciaram planos de vários milhares de milhões de dólares e de libras para apoiar a sua economia e empresas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

