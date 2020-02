Antigo ministro dos Transportes moçambicano considera "sem nenhum sentido" acusações de suborno O ex-ministro dos Transportes moçambicano Paulo Zucula considerou hoje "sem nenhum sentido" a acusação de que esteve por detrás do empolamento do preço de duas aeronaves vendidas pela brasileira Embraer às Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) para obter subornos. internacional Lusa internacional/antigo-ministro-dos-transportes-mocambicano_5e5946c4c8176b129c7d669a





Paulo Zucula rejeitou a acusação, quando respondia ao interrogatório do tribunal, no âmbito do julgamento do processo em que é acusado de ter recebido 430 mil dólares (391,7 mil euros) de subornos no negócio fechado em 2009 entre a Embraer e a LAM.

"Não faz nenhum sentido, porque quando fui nomeado ministro dos Transportes e Comunicações (em 2008) as negociações estavam encerradas", afirmou Zucula.