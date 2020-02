Angola Telecom anuncia normalização de serviços de Internet e Voz Internacional A Angola Telecom anunciou hoje a normalização dos seus serviços, mais de 30 dias depois de uma avaria num cabo submarino ter afetado o fornecimento de Internet e Voz Internacional. internacional Lusa internacional/angola-telecom-anuncia-normalizacao-de_5e4d250decd6251278753a44





"Estão normalizados todos os serviços de Internet e de Voz Internacional, que cursam no cabo submarino designado por SAT-3/WASC, como conclusão dos trabalhos de reparação do troço danificado entre Libreville (Gabão) e Cacuaco (Angola)", adianta a Angola Telecom, num comunicado.

A empreitada foi levada a cabo pelo consórcio internacional do qual a Angola Telecom faz parte, que liga Portugal e Espanha à África do Sul, com conexões para vários países da África Ocidental, nomeadamente Senegal, Costa do Marfim, Gana, Benim, Nigéria e Camarões.