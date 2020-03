Angola aprova financiamento de 530 milhões do BAD para melhoria da rede elétrica O Governo de Angola aprovou em Diário da República o financiamento pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), no valor de 530 milhões de dólares, do Programa para reforçar o sistema de transmissão e distribuição de eletricidade. internacional Lusa internacional/angola-aprova-financiamento-de-530-milhoes-do_5e74b20d8ca77d19679acb5e





Em Diário da República, o Presidente Angola, João Lourenço, explica que na base deste financiamento de cerca de 493 milhões de euros está a necessidade de reforçar o sistema de distribuição de eletricidade e a substituição das centrais térmicas.

O Presidente justificou o acordo com os esforços do executivo na "manutenção da estabilidade macroeconómica e no lançamento das bases para reforçar o sistema de transmissão e distribuição de eletricidade em Angola" e com a "necessidade de se substituir as atuais e dispendiosas centrais térmicas, baixando assim o correspondente custo de produção de eletricidade".