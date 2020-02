Angloamerican ganha cinco concessões e inicia prospeção em Angola este ano A Angloamerican, que ganhou cinco concessões mineiras em Angola, vai iniciar os trabalhos de prospeção este ano, anunciou o CEO da multinacional, Mark Cutifani à margem do Indaba Mining, na África do Sul. internacional Lusa internacional/angloamerican-ganha-cinco-concessoes-e-inicia_5e3ab01bc935e512939b428a





A empresa assinou cinco contratos de investimento mineiro com o governo angolano em novembro de 2019: três no Cunene, para metais básicos (cobre, cobalto e níquel) e dois no Moxico para cobre, cobalto e prata.

"Os cinco acordos são muito abrangentes" e exigiram "muito trabalho e discussão", mas "estamos muito contentes com a visão que o ministro [dos Recursos Minerais e Petróleos] tem para o país e para a indústria mineira", declarou Mark Cutifani, à saída de um encontro com Diamantino Azevedo.