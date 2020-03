Alemanha com mais 2.958 casos num só dia contabiliza quase 14 mil no total A Alemanha confirmou até hoje 13.957 casos de infeção pelo novo coronavírus, um aumento de 2.958 desde o balanço do dia anterior, revelou o Instituto Robert Koch, autoridade responsável pela prevenção e controlo de doenças. internacional Lusa internacional/alemanha-com-mais-2-958-casos-num-so-dia_5e74959bfed2021973ae49be





Os dados oficiais indicam ainda que há 31 vítimas mortais na Alemanha, o terceiro país com mais casos da Europa e o quinto mais afetado do mundo.

Os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga registam o maior número de infetados com o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, somando os três mais de metade dos casos registados no país.

O governo anunciou, ao início da semana, um conjunto de medidas restritivas "sem precedentes". Esta quinta-feira, a ministra da defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer revelou ter convocado militares na reserva para ajudar a combater a propagação do novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 179 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.

A Espanha regista 767 mortes (17.147 casos) e a França 264 mortes (9.134 casos).

No total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades da China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizaram 80.967 infeções diagnosticadas, incluindo 71.150 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.248.

Destaque também para o Irão, com 1.284 mortes em 18.407 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.

O número de mortos no país subiu para quatro,

JYD // ANP

Lusa/Fim