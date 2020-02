Afetadas 156.400 pessoas, das quais 25.000 são crianças - governo Os ataques de grupos armados no Norte de Moçambique já afetaram 156.400 pessoas, das quais 25.000 são crianças, segundo um relatório do governo provincial de Cabo Delgado, sobre a violência que ocorre desde 2017. internacional Lusa internacional/afetadas-156-400-pessoas-das-quais-25-000-sao_5e3d98fcf000f412c3ae7855





O relatório, a que a Lusa teve hoje acesso, não faz referência, no entanto, ao total de mortos que, de acordo com relatos locais e referências passadas pelas autoridades, se estima, no mínimo, de 350 a 400, entre agressores, militares e população.

Do universo de pessoas afetadas, o maior número pertence ao distrito de Macomia (29%), seguido de Quissanga (25%), Mocímboa da Praia (19%) e Palma (13%) num total de nove distritos atacados.