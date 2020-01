Acordo entre EUA e China dificulta venda de petróleo angolano - Capital Economics A consultora Capital Economics considerou hoje que o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos pode influenciar a venda de petróleo de Angola ao gigante asiático, acentuando a previsão de recessão este ano. internacional Lusa internacional/acordo-entre-eua-e-china-dificulta-venda-de_5e32c720c935e5129398592c





"O compromisso de Pequim, ao abrigo do recente acordo comercial, de comprar mais petróleo aos Estados Unidos em vez de a outros fornecedores, coloca um risco de perturbações adicionais para Angola, que é o terceiro maior fornecedor de petróleo à China", escreve a consultora numa nota sobre as economias africanas em 2020.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o analista responsável pelos mercados emergentes, William Jackson, lembra que "as exportações de Angola para a China representam 24% do PIB angolano" e sublinha que "o crónico subinvestimento no setor petrolífero contribuiu para a queda da produção no país nos últimos anos", algo que vai manter-se este ano.